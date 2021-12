Nächster Hertha-Transfer: Fredi Bobic will US-Talent Christian Torres holen

Erst in der vergangenen Woche bestätigte Hertha BSC die Ankunft von Aussenverteidiger Fredrik Andre Björkan im Hinblick auf das neue Jahr. Mit US-Stürmer Christian Torres steht bereits der nächste Neuzugang vor der Ankunft.

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic will den 17-jährigen Angreifer laut “Sky” von MLS-Klub Los Angeles FC nach Berlin lotsen. Torres kommt vor allem als Linksaussen zum Einsatz. Er verfügt über den amerikanischen und auch mexikanischen Pass. Die Hertha will künftig vermehrt auf junge Talente setzen und scheint eine Änderung an der bisherigen Transferstrategie zu vollziehen. Zuletzt wurde häufig auch auf Routiniers und gestandene Spieler gesetzt, was bislang nicht nach Wunsch fruchtet.

psc 7 Dezember, 2021 09:20