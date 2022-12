Niederlechner vor Wechsel zu Hertha BSC? Nun spricht der Berater

Florian Niederlechners Vertrag beim FC Augsburg läuft zum Saisonende aus. Offenbar steht der Stürmer vor einem Wechsel zu Hertha BSC.

Laut Informationen der «Bild» sieht Hertha BSC in Florian Niederlechner einen Nachfolger für Davie Selke, dessen Vertrag ausläuft und der wohl schon im Januar den Abflug machen könnte. Allerdings sei ein Transfer von Niederlechner erst zum Saisonende geplant, da ab diesem Zeitpunkt ein ablösefreier Wechsel über die Bühne gehen könnte.

Gegenüber «Sky» sagt Niederlechners Berater Ingo Haspel: «Ich kann versichern, dass Florian am Montag zu 100 Prozent nicht in Berlin sein wird, um einen Medizincheck zu absolvieren. Fakt ist, dass Florian einige Optionen für den kommenden Sommer hat. Wir haben noch keine finale Entscheidung getroffen, wo es für ihn hingehen wird. Sein Vertrag beim FC Augsburg läuft aus und er will weiter erfolgreich Fussball spielen.»

adk 11 Dezember, 2022 16:21