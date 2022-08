Ex-FCB-Verteidiger Omar Alderete hat wieder einen neuen Klub

Der frühere Basler Abwehrspieler Omar Alderete verlässt seinen aktuellen Klub Hertha BSC erneut und kehrt wieder nach Spanien zurück.

Dort war er in der vergangenen Saison in Valencia tätig. Nun wird er an Getafe ausgeliehen. Alderete spielt mindestens bis im kommenden Frühjahr dort. Der La Liga-Klub verfügt im Anschluss über eine Kaufoption für den 25-jährigen.

Dieser wechselte im Oktober 2020 für 4 Mio. Euro vom FC Basel nach Berlin. Bei der Hertha fand er sich allerdings nicht wie gewünscht zurecht. Vertraglich ist er bis 2025 gebunden.

Omar #Alderete wechselt auf Leihbasis zum @GetafeCF. Die Spanier besitzen eine Kaufoption. Danke für deinen Einsatz & alles Gute für deine Zukunft, Omar! 💙https://t.co/MMFdVvFAHa 👈#HaHoHe pic.twitter.com/VpoUSYjIIJ — Hertha BSC (@HerthaBSC) August 19, 2022

¡Omar Alderete se convierte en el primer jugador paraguayo de la historia del Getafe en Primera División! 🇵🇾👏@alderete_20#VamosGeta #AldereteAzulon pic.twitter.com/DBRpSdIlKn — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 19, 2022

psc 19 August, 2022 16:05