Ex-FCB-Verteidiger Omar Alderete soll in Valencia bleiben

Die Kaufpflicht des von Hertha BSC an Valencia ausgeliehenen Verteidiger Omar Alderete greift nicht. Der Verteidiger soll aber dennoch in Spanien bleiben.

Der La Liga-Klub plant laut “kicker” eine neuerliche Leihe des 25-jährigen Paraguayers. Alderete zählt in der zentralen Abwehr zur Stammformation der Spanier. Valencia hat das spanische Pokalfinale verloren und belegt in der Tabelle den 10. Platz. In der kommenden Saison wird der Klub somit europäisch erneut nicht vertreten sein. Deshalb ist auch eine Option zur definitiven Übernahme geplatzt.

Alderete steht bei der Hertha noch bis 2025 unter Vertrag. Dort scheint man aber vorderhand nicht mehr mit ihm zu planen. Ein neuerliches Leihgeschäft ist deshalb wahrscheinlich. Bei Valencia spielt mit Eray Cömert seit Beginn dieses Jahres noch ein weiterer Spieler mit Vergangenheit beim FC Basel.

psc 9 Mai, 2022 17:26