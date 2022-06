Ex-FCB-Verteidiger Omar Alderete erhält zahlreiche Angebote

Der frühere Basler Verteidiger Omar Alderete steht vor einer noch ungewissen Zukunft. Zuletzt war der Hertha-Profi an Valencia ausgeliehen und vermochte dort zu überzeugen. Jetzt buhlen zahlreiche Klubs um den 25-jährigen Paraguayer.

Wie die Zeitung “Super Deporte” berichtet, versucht Valencia nach wie vor den bis 2025 an die Hertha gebundenen Verteidiger fix zu verpflichten. Die Kaufoption in Höhe von 7,5 Mio. Euro ist dem Klub aber zu teuer. Valencia soll auf einen tieferen Preis spekulieren. Ob es damit klappt, ist indes fraglich. Unter anderem buhlt Villarreal um den Abwehrspieler, der in der Saison 2019/20 für den FCB auflief. Auch andere Klubs aus verschiedenen Topligen werfen ein Auge auf Alderete, der die Qual der Wahl zu haben scheint. Allerdings müsste die Hertha einem Verkauf oder einem weiteren Leihgeschäft zustimmen.

psc 14 Juni, 2022 17:10