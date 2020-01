Ondrej Duda vor Wechsel zu Norwich

Ondrej Duda will die Hertha noch in diesem Monat verlassen. Nun könnte eine Lösung gefunden sein – mit Norwich City.

Laut “Sky Sports” laufen entsprechende Gespräche. Ondrej Duda könnte demnach für den Rest der Saison, und ohne Kaufoption, von Premier Ligist Norwich City ausgeliehen werden. Der Klub der beiden Schweizer Nationalspieler Timm Klose und Josip Drmic befindet sich voll im Abstiegskampf und liegt als TAbellenletzter bereits sieben Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Duda soll nun helfen, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. In einem Interview mit dem “kicker” liess der 25-Jährige in der vergangenen Woche öffentlich verlauten, dass er unbedingt wechseln will.

psc 9 Januar, 2020 17:49