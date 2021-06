Perfekt: Ante Covic kehrt zu Hertha zurück

Der frühere Hertha-Cheftrainer Ante Covic ist zurück bei seinem langjährigen Verein.

Wie die Berliner am Montag mitteilen, übernimmt der 45-Jährige die Leitung der U23, die in der Regionalliga Nordost spielt. “Ich freue mich sehr, zurück auf der Trainerbank bei Hertha BSC zu sein. Für mich ist der Club eine Herzensangelegenheit. Wir verfolgen alle das Ziel, die Erfolgsgeschichte unserer Nachwuchsarbeit fortzuschreiben und hoffentlich noch viele Talente an den Profikader heranzuführen”, wird Covic zitiert.

Covic bestritt seine gesamte bisherige Trainerkarriere bei der Hertha. Zwischen Juli und November 2019 fungierte er als Cheftrainer der Profis. Seither hatte er kein Amt mehr inne.

Da ist er wieder! 😍 @antecovic14 übernimmt ab sofort unsere #BSCU23. 🤝 Pünktlich zum Trainingsauftakt zur neuen Saison ist der 45-Jährige zurück auf dem Platz. Wir freuen uns, dass du wieder da bist, Ante! 💙🤍 ℹ https://t.co/qBso2uJgU2 👈#DieZukunftGehörtBerlin #HaHoHe pic.twitter.com/nv159EDJ0v — Hertha BSC Fußball-Akademie (@HerthaBubis) June 14, 2021

psc 14 Juni, 2021 15:34