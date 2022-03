Perfekt: Felix Magath ist zurück in der Bundesliga

Felix Magath gibt ein Comeback in der Bundesliga: Der 68-Jährige übernimmt bis Saisonende das Traineramt bei Hertha BSC.

Dies geben die Berliner am Sonntagabend bekannt. Magath folgt auf Tayfun Korkut, der gleichentags entlassen wurde. Die Aufgabe des neuen Hertha-Coaches ist klar: Er soll den Verein vom Abstieg in die 2. Bundesliga bewahren. “Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Mit ihm haben wir jemanden für uns gewinnen können, der schon vielfach bewiesen hat, dass er mit seiner immensen Erfahrung als Trainer in jeglicher sportlichen Situation seiner Art und seiner Ausstrahlung an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen”, sagt der sportliche Geschäftsführer Fredi Bobic zum Engagement des früheren Bayern-Trainers.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt Magath: “Ich hatte sehr klare und offene Gespräche mit Fredi Bobic. Uns allen ist die aktuelle sportliche Situation bewusst, und ich bin gerne bereit, Hertha BSC dabei zu helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.”

Derzeit befinden sich die Berliner auf dem 17. Tabellenplatz. Magath hält fest: “Wichtig ist jetzt die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden acht Spiele.”

psc 13 März, 2022 21:33