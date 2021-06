Perfekt: Hertha nimmt Kevin-Prince Boateng unter Vertrag

Die Rückkehr von Kevin-Prince Boateng zu Hertha BSC ist perfekt.

Wie die Berliner am Mittwochabend bestätigen, unterschreibt der 34-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis Juni 2022. In der letzten Saison war Boateng in der Serie B bei der AC Monza beschäftigt. Nun kehrt er zu seinem Stammklub zurück. “Kevin-Prince Boateng kennt Hertha BSC, die Bundesliga und Berlin. Er benötigt keine lange Eingewöhnungszeit. Prince ist mit seinen Führungsqualitäten in der Kabine und abseits des Platzes ein enormer Gewinn für unsere Mannschaft, auf dem Rasen hat er sich über viele Jahre auf höchstem Level bewiesen. Das Gesamtpaket bei diesem Transfer stimmt absolut”, kommentiert Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic den Transfer.

Boateng freut sich über die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: “Hertha BSC ist nicht irgendein Club für mich. Ich bin hier, um etwas zurückzugeben. Ich bin in all den Jahren viel rumgekommen und habe viel lernen können, aber all das, meine ganze Karriere, habe ich diesem Verein zu verdanken. Das habe ich nie vergessen, Hertha war immer in meinem Herzen.”

psc 23 Juni, 2021 18:07