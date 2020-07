PSG: Kein Interesse an Cunha

Der brasilianische Stürmer Matheus Cunha von Hertha BSC wurde zuletzt als Kandidat bei Paris St. Germain ins Spiel gebracht. Die Franzosen blicken aber offenbar auf andere Angreifer.

Laut “Le Parisien” ist am kolportieren Interesse von PSG jedenfalls nichts dran. Zwar will der französische Double-Gewinner seine Offensive tatsächlich verstärken, im Fokus stehen aber andere Anwärter. Matheus Cunha wechselte erst zu Beginn dieses Jahres von RB Leipzig für 18 Mio. Euro in die deutsche Haupstadt. Den Durchbruch in Europa schaffte er einst beim FC Sion in der Super League.

psc 27 Juli, 2020 17:13