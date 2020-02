Salomon Kalou könnte in die MLS abspringen

Der ivorische Stürmer Salomon Kalou könnte die Hertha bereits in den nächsten Tagen verlassen. Salomon Kalou prüft einen Wechsel in die MLS.

Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz bestätigt am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln, dass ein solches Szenario denkbar ist: “Das ist eine Liga, die Sala interessiert. Das ist, was er forcieren möchte”, sagt er über die Absichten von Kalou. Allerdings bremst der Manager die Erwartungen noch ein wenig: “Er ist aber nicht so weit, dass ein Wechsel unmittelbar bevorsteht.”

Kalou stand für die Berliner in dieser Saison nur sieben Mal auf dem Platz. Zuletzt figurierte der 34-jährige Routinier regelmässig nicht mehr im Kader. In der MLS ist das Transferfenster noch bis am 5. Mai geöffnet.

