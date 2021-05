Sami Khedira verkündet sein Karriereende

Der frühere deutsche Nationalspieler Sami Khedira verkündet sein Karriereende.

Der 34-Jährige wechselte zu Beginn dieses Jahres von Juventus zu Hertha BSC und bestritt für die Berliner noch acht Bundesligaspiele. Verletzungen warfen ihn aber mehrfach zurück – auch schon in der jüngeren Vergangenheit. Nun zieht der Mittelfeldstratege per Saisonende einen Schlussstrich. Auf einer Pressekonferenz erklärt er: “Heute ist ein schwerer Tag, es fällt mir persönlich sehr schwer, weil ich sagen möchte, dass am Samstag um 17.15 Uhr meine Karriere bei Hertha BSC und auch meine Fussball-Karriere enden wird. Das ist ein harter Schritt, aber der richtige. 15 Jahre Profi-Fussball haben seine Spuren hinterlassen. Ich muss aber ehrlich sein, in welchem Zustand ich bin und was ich noch leisten könnte.” Körperliche Gründe “zwingen” Khedira, der mit Deutschland 2014 Weltmeister wurde, und in seiner Profikarriere für den VfB Stuttgart, Real Madrid, Juventus und nun Hertha BSC auflief, zum Rücktritt. Der 77-fache Nationalspieler betont, dass er “felsenfest überzeugt” sei, “dass das der richtige Schritt ist. Am Ende überwiegt Dankbarkeit, was ich erleben durfte, bei allen Stationen und allen Vereinen. Für mich war und ist Fussball alles.”

Ein ganz Großer verlässt die Fußballbühne. Auch wenn du nicht lange unser blau-weißes Trikot getragen hast: Danke für alles, @SamiKhedira! Schön, dass du uns in einer schwierigen Situation geholfen hast. 💙🤍#EinmalHerthanerImmerHerthaner #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/BNBJCw9htQ — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 19, 2021

psc 19 Mai, 2021 17:42