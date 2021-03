Sami Khedira wird vom DFB ermahnt

Herthas Winter-Neuzugang Sami Khedira wird vom Deutschen Fussball Bund wegen seines Verhaltens auf der Tribüne ermahnt.

Der zurzeit verletzte Mittelfeldspieler sah sich die Partie zwischen den Berlinern und dem FC Augsburg am vergangenen Samstag auf der Tribüne während längerer Zeit ohne den obligatorischen Mund-Nasen-Schutz an. Durch TV-Aufnahmen wurde dies belegt. Im Wiederholungsfall muss Khedira mit einer Anklageerhebung vor dem DFB-Sportgericht rechnen, teilt der Verband am Montag mit.

Khedira fehlte beim Spiel wegen einer Muskelverletzung an der linken Wade. Wann er wieder mittun kann, ist noch ungewiss.

psc 8 März, 2021 17:45