Union Berlin schnappt sich Hertha-Goalie Alexander Schwolow

Union Berlin nimmt einen weiteren (Ex-)Spieler von Stadtrivale Hertha BSC unter Vertrag: Goalie Alexander Schwolow unterschreibt in Köpenick.

Wie die Eisernen am Mittwochnachmittag bekanntgeben, unterzeichnet der 31-Jährige einen Vertrag. Und dies nur wenige Stunden, nachdem die Hertha die Vertragsauflösung mit Schwolow kommuniziert hatte.

Der Neuzugang kommentiert seinen Wechsel so: "Union hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und bietet ein ganz hervorragendes Umfeld, in dem hochprofessionell, mit Ruhe und viel Sachverstand gearbeitet wird. Ich bin ein überzeugter Teamplayer, weiss was ich kann und freue mich sehr, hier einen aktiven Beitrag zu leisten, damit die kommende Saison für die Eisernen wieder eine erfolgreiche wird."

Neuzugang im Trainingslager: Union verpflichtet Alexander Schwolow#fcunionhttps://t.co/04hXjRDOnF — 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 26, 2023

psc 26 Juli, 2023 15:33