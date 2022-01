Verhandlungen laufen: Hertha will Top-Talent Nsona verpflichten

Hertha BSC steht offenbar vor der Verpflichtung von Top-Talent Kelian Nsona. Der 19-Jährige steht derzeit noch bei SC Caen unter Vertrag.

Wie die “Bild”-Zeitung unter Berufung eigener Informationen berichtet, verhandelt Sportchef Fredi Bobic derzeit mit den Beratern von Kelian Nsona. Der 50 Jahre alte Manager will den talentierten französischen Flügelflitzer demnach zu Hertha BSC lotsen.

Nsona, der von seiner Spielweise an FC Bayern Münchens Offensivstar Kingsley Coman erinnern soll, war angeblich bereits selbst in Berlin. Der 19-Jährige ist vertraglich noch bis Saisonende an den französischen Zweitligisten CM Caen gebunden, sein Marktwert wird derzeit mit 1,2 Millionen Euro taxiert.

adk 10 Januar, 2022 11:59