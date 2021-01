Überraschende Vertragslaufzeit: Hertha bestätigt Rückkehr von Pal Dardai

Hertha BSC bestätigt die Rückkehr von Pal Dardai als Trainer. Er übernimmt wieder den Cheftrainerposten bei den Profis und wird von “Zecke” Neuendorf und Admir Hamzagic assistiert.

Pal Dardai folgt auf Bruno Labbadia, der am Sonntag entlassen wurde. Der 44-Jährige war bereits von 2015 bis 2019 als Chefcoach im Amt. Zuletzt trainierte er die U16. Pal Dardai sagt zu seinem Comeback: “Das war sicher nicht mein Plan, dass ich nun wieder von der U16 auf die Trainerposition bei den Profis wechseln werde. Ich brauche aber auch niemandem zu erklären, was Hertha BSC für mich bedeutet, daher war es gar keine Frage für mich, dass ich in dieser Situation aushelfe. Ich freue mich auf diese Aufgabe und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft.”

Der Vertrag läuft relativ kurz und ist nur bis Sommer 2022 datiert. Herthas Vorstandsvorsitzender Carsten Schmidt sagt: “Ich freue mich sehr, dass wir mit Pal Dardai den Trainer für uns gewinnen konnten, der bereits nachgewiesen hat, dass er eine Mannschaft in einer für Hertha BSC herausfordernden Situation führen und stabilisieren kann, als eingefleischter Herthaner hier jeden kennt und keine Eingewöhnungszeit braucht. Pal lebt Hertha BSC und wir sind absolut überzeugt davon, dass er mit seiner klaren Art der Mannschaft den nötigen neuen Impuls geben wird.“

psc 25 Januar, 2021 15:02