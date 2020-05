DFL reagiert auf Video von Salomon Kalou

Hertha-Profi Salomon Kalou offenbart mit einem Live-Video auf Facebook, dass sich die Berliner Spieler nicht an Distanzregeln halten.

Diese besagen bekanntlich, dass sich Menschen nur mit einem gewissen Abstand und in Distanz begegnen. Fussballer, die seit einiger Zeit wieder in Kleingruppen trainieren dürfen, sollen auf Handschläge oder direkten Kontakt verzichten. Umgesetzt wird es zumindest von den Hertha-Profis nicht, wie ein Facebook-Video zeigt. Im rund 25-minütigen Stream, den Salomon Kalou am Montag zunächst online gestellt hatte und später wieder löschte, ist ausserdem zu hören, wie sich einige Spieler über Gehaltskürzungen beschweren..

Update: Die Deutsche Fussball Liga hat sich in einer Stellungnahme über die Bilder empört gezeigt. Sie seien “absolut inakzeptabel”. Es könne hierfür keine Toleranz geben.

Die Bilder von Salomon #Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben – auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben. — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

