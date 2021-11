West Ham ist heiss auf Hertha-Verteidiger Niklas Stark

Premier Ligist West Ham United schielt auf den deutschen Verteidiger Niklas Stark von Hertha BSC.

Der Londoner Klub muss Angelo Ogbonna ersetzen, der wegen einer Kreuzbandverletzung monatelang ausfällt. Laut “Sport 1”-Chefreporter Florian Plettenberg ist Stark ein heisser Kandidat. Der 26-Jährige ist in der Innenverteidigung der Hertha gesetzt und führte die Mannschaft in dieser Saison auch schon dreimal als Kapitän an. Erst Gespräche im Hinblick auf einen möglichen Transfer soll es bereits gegeben haben. Trainer David Moyes ist vom Verteidiger angetan. Und dieser ist an einem Wechsel auf die Insel durchaus interessiert, fühlt aber auch eine grosse Verbundenheit zur Hertha, wo er bereits seit mehr als sechs Jahren spielt. Sein aktueller Vertrag läuft zum Saisonende ebenfalls aus. West Ham möchte den Deal am liebsten bereits im Winter eintüten.

psc 19 November, 2021 10:18