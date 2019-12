Xhaka: Hertha möchte bis Donnerstag Klarheit

Nun ist es öffentlich klar: Granit Xhaka möchte Arsenal in Richtung Hertha BSC verlassen. Bis Donnerstag möchte der Bundesliga-Klub Klarheit. Wie reagieren die Gunners?

“Wir wollen Arsenal verlassen. Wir sind uns mit Hertha BSC einig und würden gerne nach Berlin gehen. Dies haben wir Arsenals Klub-Boss Raul Sanllehi und Sportdirektor Edu Gaspar so gesagt – wie auch dem neuen Trainer Mikel Arteta”, teilt Granit Xhakas Berater José Noguera dem “Blick” am Donnerstag öffentlich mit. Jetzt ist klar: Das grosse Vorhaben aus Berlin soll wahr werden.

Laut “Blick”-Informationen möchte Hertha BSC jedoch bestenfalls bis nächsten Donnerstag Klarheit haben, denn der Schweizer Mittelfeldstar soll dann gemeinsam mit dem Hauptstadtklub nach Florida reisen, um sich dort in den USA auf die Rückrunde vorzubereiten, welche am 19. Januar gegen den FC Bayern München startet.

Noch gab der FC Arsenal kein Zeichen ab. Ob die Gunners das 25-Millionen-Euro-Angebot aus Berlin so akzeptieren, ist damit noch unklar. Am Sonntag geht es für Nordlonder zum Top-Duell gegen den FC Chelsea. Mit oder ohne Xhaka, ist noch offen. Gegen Bournemouth spielte der 27-Jährige ein starke Partie. Gut möglich also, dass Arsenal den Preis noch ein wenig in die Höhe treiben möchte.

adk 27 Dezember, 2019 12:10