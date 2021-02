Xhaka verrät: Darum scheiterte Wechsel zu Hertha BSC

Im Januar 2020 stand Granit Xhaka unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Arsenal zu Hertha BSC. Nun spricht der Schweizer darüber, weshalb der Transfer nicht klappte.

Granit Xhaka hatte im Winter 2020 keinen leichten Stand beim FC Arsenal. Mit den Fans legte er sich an, unter dem damaligen Trainer Unai Emery lief es nicht mehr rund. Der Mittelfeldspieler forcierte daher einen Abgang – zu Hertha BSC in die Bundesliga.

“Berlin hat Kontakt mit mir aufgenommen, es waren nur noch Details zu klären”, verriet er nun in einem Interview mit dem “Guardian”. Letztlich war Mikel Arteta, der für Emery den Trainerposten übernahm, derjenige, der Xhaka zusprach, in London zu bleiben: “Er hat mich überzeugt zu bleiben. Ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe.”

adk 7 Februar, 2021 12:47