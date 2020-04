Riesiger Zoff zwischen Loris Karius und Besiktas

Zwischen dem deutschen Goalie Loris Karius und seinem Leihklub Besiktas ist ein grosser Streit entbrannt.

Es geht um vertragliche Angelegenheiten: Wie Besiktas’ Vorstandsmitglied Erdal Torunogullari mitteilt, habe die Liverpool-Leihgabe die FIFA eingeschaltet, um fehlende Monatsgehälter einzufordern und den sofortigen Abschied zu erwirken.

In einem Instagram-Chat teilte der Besiktas-Funktionär mit: “Karius hat uns Ärger gemacht. Er ist zur FIFA gegangen, um seine Forderungen geltend zu machen und seinen Vertrag zu kündigen. Er wollte auch das, was er nicht verdient hatte, nämlich das Geld für die Monate, in denen er nicht gespielt hat. Er will gehen, das ist seine Entscheidung. Und wir wollen keine unangebrachte Zahlung leisten.”

Klar ist, dass Karius keine Spiele mehr für Bestikas bestreiten wird. Seine Leihe endet im Juni ohnehin. Dann wäre die Rückkehr nach Liverpool angesagt, wo der Keeper bis 2022 unter Vertrag steht.

Bei den Reds hat er allerdings keine Zukunft mehr. Möglicherweise wechselt Karius wieder in seine Heimat zurück. Die Hertha soll angeblich Interesse bekunden.

psc 22 April, 2020 10:55