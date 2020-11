Barça & Milan umgarnen Hoffenheim-Talent Melayro Bogarde

Der niederländische Abwehrspieler Melayro Bogarde wechselte vor zwei Jahren von Feyenoord zu Bundesligist TSG Hoffenheim. Mittlerweile wird er von ausländischen Topklubs umgarnt.

Mit 18 Jahren hat der Defensivspezialist in dieser Saison den Sprung in die Profimannschaft geschafft und kam aufgrund der vielen Absenzen wegen Corona auch schon zu je einem Startelfeinsatz in der Bundesliga und der Europa League. Laut “Bild” blicken Milan & Barça mit grossem Interesse auf Melayro Bogarde. Der Vertrag des Youngsters läuft zum Saisonende aus.

psc 26 November, 2020 11:41