Bitter: Hoffenheims Kapitän Benjamin Hübner muss Karriere beenden

Hoffenheims Kapitän Benjamin Hübner muss sein Karriereende bekanntgeben.

Der 33-jährige Innenverteidiger hat schon seit längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt setzte ihn eine hartnäckige Sprunggelenksverletzung ausser Gefecht. In dieser Saison konnte er nur ein einziges Spiel bestreiten und auch in der vergangenen Spielzeit stand er für den Klub nur sechsmal auf dem Platz. «Es geht nicht mehr», muss Hübner mitteilen. Nach insgesamt 122 Bundesliga-Spielen und 105 Auftritten in der 2. Bundesliga ist für den Abwehrspieler Schluss.

Hübner soll aber in neuer Funktion bei Hoffenheim eingebunden werden, wie der Direktor Profifussball, Alexander Rosen, betont: «Benni war nicht nur ein vorbildlicher Kämpfer und eine charakterstarke Führungsfigur auf dem Feld, sondern immer auch ein wichtiger und klarer Ansprechpartner für mich, wenn es um Team-Belange ging. Er ist eine grosse Persönlichkeit, die uns auf dem Platz fehlen wird, aber es gab bereits erste konkrete Gespräche, wie wir ihn nach seinem Profi-Abschied bei uns einbinden können.»

"Es geht nicht mehr." Benjamin #Hübner muss seine Karriere beenden. Diese Entscheidung hat unser Kapitän nach einer Reihe von Verletzungen und reiflicher Überlegung getroffen. Du kannst stolz sein auf eine tolle Karriere. Wir sind immer für Dich da, Benni! — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) December 6, 2022

psc 6 Dezember, 2022 13:40