Grischa Prömel verlässt Hoffenheim und hat sich für neuen Verein entschieden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 11:21
Mittelfeldspieler Grischa Prömel verlässt die TSG Hoffenheim im Sommer nach vier Jahren und heuert bei einem Ligakonkurrenten an.

Wie «Sky» berichtet, ist der ablösefreie Wechsel des 31-Jährigen zum VfB Stuttgart unter Dach und Fach. Prömel unterschreibt bei den Schwaben einen Vertrag bis 2029. Nur noch letzte Details sind zu klären, die Entscheidung steht aber.

Prömel wurde in Stuttgart geboren und hat dort viele Freunde. Für den VfB lief er bislang noch nicht auf. Diesen Wunsch kann er sich im Sommer nun erfüllen. Er soll gleich zu den Topverdienern der Mannschaft zählen.

Hoffenheim kämpfte bis zuletzt um eine Verlängerung des Spielmachers. Auch die Kraichgauer boten einen Vertrag bis 2029, ziehen aber den Kürzeren.

