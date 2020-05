Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric droht das Saison-Aus

Der kroatische Mittelstürmer Andrei Kramaric fällt bei Hoffenheim wegen Knie- und Knöchelproblemen derzeit aus. Möglicherweise kann er in dieser Saison gar nicht mehr reüssieren.

Trainer Alfred Schreuder hat am Freitag ein Update zum Zustand des 28-Jährigen gegeben. Es ist nicht unbedingt erfreulich. “Wir hoffen natürlich, dass er in dieser Saison noch spielt. Aber ich gehe davon aus, dass es noch nicht in den nächsten zwei Wochen ist”, so der Niederländer. Mindestens die Partien gegen Paderborn, Köln, Mainz und Düsseldorf wird Kramaric somit verpassen.

Ob er danach für Einsätze ein Thema ist, muss die weitere Entwicklung bei der Reha zeigen. Leicht optimistisch bleibt Schreuder immerhin: “Es geht schon besser. Er hat einiges in der Reha gemacht und ein paar Mal auf dem Platz trainiert. Aber er ist noch nicht fit genug, um mit der Mannschaft zu trainieren.”

psc 22 Mai, 2020 17:49