Hoffenheim-Mäzen Hopp: Hoeness geniesst “Vertrauen” trotz Krise

Trainer Sebastian Hoeness, vor der Saison von der Zweitvertretung des FC Bayern zur TSG Hoffenheim gewechselt, erhält trotz der sportlichen Krise Rückendeckung von Mäzen Dietmar Hopp.

Nach 30 Bundesliga-Spielen ohne Dreier gelang dem FC Schalke 04 am Samstag in der Bundesliga endlich wieder ein 4:0-Sieg – ausgerechnet gegen die TSG Hoffenheim. Denn dort war Cheftrainer Sebastian Hoeness bereits vor der Partie angezählt. Und trotz der sportlichen Talfahrt halten die Verantwortlichen weiter zum 38-Jährigen.

In einer Presse-Mitteilung des Vereins teilte Klubboss Dietmar Hopp mit, keinerlei Fristen ausgesetzt zu haben: “Dies ist nicht der Fall. Klar ist, dass wir in dieser Saison auch aufgrund vieler aussergewöhnlicher Ereignisse noch nicht wie erhofft in Schwung gekommen sind.” Der 80-Jährige habe jedoch “Vertrauen in die handelnden Personen, diese Lage zu meistern und habe ihnen das auch persönlich mitgeteilt.”

adk 10 Januar, 2021 16:49