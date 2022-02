Hoffenheim verlängert mit Kapitän Benjamin Hübner

Abwehrspieler Benjamin Hübner setzt seine Karriere bei der TSG Hoffenheim fort.

Der 32-jährige Innenverteidiger stiess 2016 zu den Kraichgauern und führt diese derzeit als Kapitän an. Nun hat Hübner seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert.

“Benni ist aufgrund seiner Qualitäten und seiner Persönlichkeit eine zentrale Figur in unserem Kader”, kommentierte TSG-Manager Alexander Rosen die Vertragsverlängerung. “Wie Benni nach dieser langen Ausfallzeit in den vergangenen Partien nahezu ohne Anlaufschwierigkeiten aufgetreten ist, war in jeder Hinsicht aussergewöhnlich.”

Der Kapitän bleibt an Bord 🙌 Vertrag ➡️ Verlängert! Benjamin #Hübner erhält einen bis zum 30. Juni 2023 datierten Kontrakt mit der Option auf eine weitere Spielzeit ✍️ — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 11, 2022

psc 11 Februar, 2022 12:02