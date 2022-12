Kasper Dolberg steht vor dem Wechsel zu Hoffenheim

Der dänische Angreifer Kasper Dolberg wird in der Rückrunde wohl in der Bundesliga stürmen. Der 25-Jährige steht vor der Ankunft bei der TSG Hoffenheim.

Laut einem Bericht der «Bild» wird Dolberg für den Rest der Saison von Nizza an die Kraichgauer ausgeliehen, die sich ausserdem eine Kaufoption sichern. Damit übernimmt Hoffenheim quasi die Leihe des FC Sevilla, wo der Angreifer nicht wirklich glücklich wird. Dieser Vertrag wird deshalb aufgelöst.

Zuletzt nahm der Stürmer an der WM mit Dänemark teil, konnte dort in drei Einsätzen in den Gruppenspielen allerdings nicht skoren.

psc 29 Dezember, 2022 09:52