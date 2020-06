Trainer-Knall in der Bundesliga: Hoffenheim entlässt Alfred Schreuder

Grosse Überraschung bei der TSG Hoffenheim: Der Bundesligist trennt sich per sofort von seinem Cheftrainer Alfred Schreuder.

Der 47-jährige Niederländer übernahm den Trainerposten bei den Kraichgauern im vergangenen Sommer und etablierte das Team im vorderen Tabellen-Mittelfeld. Derzeit liegt Hoffenheim auf dem 7. Platz. Die sportliche Ausbeute ist denn auch nicht der Grund für die Trennung von Schreuder, sondern die künftige sportliche Ausrichtung.

“Als es nun an die nicht zuletzt wegen der Coronakrise enorm anspruchsvolle Planung der Zukunft ging, zeichneten sich Differenzen über die Ausrichtung des Klubs sowie den weiteren gemeinsamen Weg ab”, heisst es in einem Statement des Vereins. “In wichtigen Detailfragen waren wir unterschiedlicher Auffassung, so dass eine Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus keinen Sinn mehr macht”, erklärt TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen.

Schreuder wäre vertraglich noch bis 2022 gebunden gewesen. Neben ihm verlässt auch Bruder und Co-Trainer Dick Schreuder (48) den Verein.

Für die restlichen vier Spiele setzt die TSG auf eine Teamlösung. Das aktuelle Trainerteam um Matthias Kaltenbach, Michael Rechner und Timo Gross wird um den Fußballlehrer Marcel Rapp (41) sowie den ehemaligen TSG-Profi Kai Herdling (35) aus der klubeigenen Akademie erweitert. Zudem wird TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen, für die verbleibende Saison noch enger an die Mannschaft rücken.

Die #TSG Hoffenheim und Alfred Schreuder beenden ihre Zusammenarbeit. Der Klub einigte sich mit dem 47-Jährigen auf die sofortige Auflösung seines Vertrages. 🌐 https://t.co/q8ypXlJeSR pic.twitter.com/fdDBXwNAiI — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) June 9, 2020

psc 9 Juni, 2020 09:25