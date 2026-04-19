Kramarić vor Verlängerung – Gespräche auf der Zielgeraden

Bei der TSG Hoffenheim deutet vieles auf einen Verbleib von Andrej Kramarić hin. Nach dem jüngsten Sieg gegen Borussia Dortmund bestätigte der Angreifer selbst, dass die Gespräche über eine Vertragsverlängerung weit fortgeschritten sind und nur noch letzte Details geklärt werden müssen.

Auch auf Klubseite herrscht vorsichtiger Optimismus. Sportdirektor Andreas Schicker betonte nach der Partie, dass ein positives Gespräch stattgefunden habe und man zuversichtlich sei, den kroatischen Nationalspieler langfristig halten zu können. Die Entwicklung der Verhandlungen wird intern als konstruktiv bewertet.

Dennoch gibt es noch offene Punkte. Ein zuletzt vorgelegtes, verbessertes Angebot soll finanziell unter Kramarićs aktuellen Bezügen liegen und entspricht offenbar nicht vollständig seinen Vorstellungen. Eine endgültige Einigung steht daher noch aus – allerdings sprechen die aktuellen Signale klar dafür, dass beide Seiten auf einen Abschluss hinarbeiten.