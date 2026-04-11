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"Das darf uns definitiv nicht passieren"

Leon Avdullahu nach Augsburg-Remis stinksauer

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 April, 2026 09:35
Leon Avdullahu nach Augsburg-Remis stinksauer

Die TSG Hoffenheim stolperte am Freitag in Augsburg und holte lediglich ein 2:2-Unentschieden. Leon Avdullahu war danach ziemlich bedient.

Die TSG Hoffenheim hat am Freitag im Rennen um die Plätze, die zur Teilnahme an der Champions League berechtigen, einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. In einem verrückten Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg stand es am Ende 2:2 – und das schon nach der ersten Halbzeit.

Aus Hoffenheimer Sicht ist immerhin positiv hervorzuheben, dass ein früher 0:2-Rückstand noch egalisiert werden konnte. Dennoch war die Stimmung auf Kraichgauer Seite im Anschluss mitnichten positiv.

«Wir wussten genau, was auf uns zukommt, aber wir waren am Anfang nicht bereit. Der Start war katastrophal», präsentierte sich der Schweizer Leon Avdullahu im Nachgang stinksauer.

«Die langen Bälle waren bis zum Schluss gefährlich, wir waren anfällig für Konter», monierte der Hoffenheimer Mittelfeldspieler weiter. «Das darf uns definitiv nicht passieren. Wir müssen mehr Körpereinsatz zeigen, uns da mehr wehren. Wir wollen nun eine Reaktion zeigen und wieder mal ein Spiel gewinnen.»

Hoffenheim hat aus den vergangenen sieben Spielen lediglich einen Sieg geholt (3 Remis, 3 Niederlagen) und ist aufgrund der schlechten Ausbeute auf den 5. Tabellenplatz durchgereicht worden.

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