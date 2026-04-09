Leon Avdullahu hat sein Tief bei Hoffenheim überwunden

Mittelfeldspieler Leon Avdullahu musste zuletzt bei der TSG Hoffenheim unten durch. Nun ist er wieder zurück.

Der 22-Jährige meldete sich zuletzt von einer Adduktorenverletzung, wegen der er auch die Einsätze mit dem Kosovo in den WM-Playoffs verpasst hatte, zurück. Bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz kam er zumindest zu einem Teileinsatz. Nun ist Avdullahu laut Hoffenheim-Coach Christoph Ilzer wieder bereit für die Startelf.

Auf einer PK bekräftigt der Trainer der Kraichgauer, dass der Spielmacher den Einsatz gegen Mainz «sehr gut verkraftet» habe. Avdullahu ist somit für das Auswärtsspiel in Augsburg am Freitagabend ein Kandidat für die Startelf. «Wir werden nach dem heutigen Training entscheiden, ob er startet oder von der Bank kommt», sagt Ilzer.

Avdullahus Einsatz wäre für die Kraichgauer sehr wichtig, da mit Wout Burger ein anderer Mittelfeldspieler gelbgesperrt fehlt.

Der Schweiz-Kosovare hat sich beim Bundesligisten nach seinem Wechsel vom FC Basel im vergangenen Sommer sofort etabliert und sich im defensiven Mittelfeld von Beginn weg einen Stammplatz erobert.

Nach einer lange Zeit sehr starken Saison hat die TSG zuletzt geschwächelt: Aus den letzten fünf Spielen resultierten drei Niederlagen. Avdullahu war bei zwei dieser Niederlagen gar nicht oder nur zeitweise im Einsatz.