Die nächste Trainerentlassung in der Bundesliga ist Tatsache

Nachdem es am Wochenende nach Abschluss der aktuellen Bundesliga-Saison gleich zu mehreren Trainerentlassungen kam, ist eine weitere Tatsache: Auch Sebastian Hoeness muss seine Koffer bei der TSG Hoffenheim packen.

Dies bestätigt der Verein am Dienstagnachmittag. In einer Mitteilung der Kraichgauer heisst es von Geschäftsführer Alexander Rosen, dass man sich nach der begonnenen Analyse eingestehen müsse, “dass die Ergebnisse und Ereignisse in den vergangenen zwei Monaten viel von den zahlreichen positiven Aspekten, die diese Saison bereithielt und uns zwischenzeitlich bis auf Platz Vier brachten, überschattet haben. Die alles entscheidende Frage, die wir uns nach diesen negativen Eindrücken zu stellen hatten, war, ob wir als Klub in dieser Konstellation unbelastet in eine neue Spielzeit starten können. Nach eingehenden Gesprächen haben wir diese Frage gemeinsam negativ beantwortet.” Hoeness muss seine Koffer somit ein Jahr vor eigentlichem Vertragsende packen.

Er ist nach Adi Hütter in Gladbach, Markus Weinzierl in Augsburg und Florian Kohfeldt in Wolfsburg der vierte Trainer, der seinen Verein nach Saisonende verlässt.

Der Hoffenheimer Coach stiess im Sommer 2020 vom FC Bayern zu den Kraichgauern und führte das Team in der ersten Saison trotz vieler Turbulenzen wegen Corona-Absenzen auf den 11. Platz. In dieser Spielzeit lag die TSG sogar lange Zeit auf Champions League-Kurs, brach am Ende hin aber ein und landete letztlich auf Rang 9. Zum Abschluss der Saison gab es bei Gladbach eine 1:5-Niederlage.

Die #TSG Hoffenheim und Cheftrainer Sebastian #Hoeneß beenden ihre Zusammenarbeit einvernehmlich. Alle Infos ⤵️ — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) May 17, 2022

psc 17 Mai, 2022 14:58