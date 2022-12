Pirmin Schwegler wird Sportdirektor bei Hoffenheim

Pirmin Schwegler erklimmt die nächste Stufe der Karriereleiter: Der bisherige Chefscout des FC Bayern übernimmt den Posten des Sportdirektors bei Bundesligist TSG Hoffenheim.

Die Kraichgauer haben sich mit dem 35-jährigen Ex-Profi geeinigt und siedeln diesen direkt unter dem Direktor Profifussball, Alexander Rosen, an. Schwegler hat seine Aktivkarriere vor etwas mehr als zwei Jahren beendet und danach direkt als Scout bei den Bayern begonnen. Im Sommer 2021 wurde er beim Rekordmeister zum Chefscout ernannt. Sein Aufstieg geht weiter. Nun übernimmt der Innerschweizer per 1. Januar 2023 eine leitende Funktion in der sportlichen Führung von Hoffenheim.

Für Schwegler ist es eine Rückkehr: Zwischen 2014 und 2017 trug er das Trikot der Kraichgauer und führte die Mannschaft phasenweise als Captain an.

psc 19 Dezember, 2022 11:18