Steven Zuber will sich für neuen Vertrag & EM aufdrängen

Nachdem Steven Zuber aufgrund einer Fuss-Operation fast die komplette Hinrunde ausfiel, will er bei Hoffenheim und auch in der Schweizer Nati im neuen Jahr richtig durchstarten.

Der 28-jährige Flügelspieler kann im Trainingslager des Bundesligisten endlich wieder Vollgas geben. Und muss dies auch tun. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, Steven Zuber will sich aufdrängen. Eine Verlängerung bei Hoffenheim kann sich der Schweizer Nationalspieler grundsätzlich vorstellen. “Gespräche finden eigentlich ständig statt, natürlich auch über den Vertrag, über meine Vorstellungen und die des Klubs, aber es ist sehr wichtig, dass sich beide Seiten dabei wohlfühlen. Nur zu verlängern, damit das erledigt ist, macht keinen Sinn. Wir lassen uns Zeit, weil wir ein enges Verhältnis pflegen”, wird er vom “kicker” zitiert.

Einen Abgang nach dieser Spielzeit schliesst Zuber also nicht komplett aus: “Ich schätze sehr viele Dinge an Hoffenheim, aber man hat auch persönliche Ziele. Man muss eben abschätzen, was einem wichtig ist.”

Der 23-fache Nationalspieler hofft in der Rückrunde wieder auf einen Stammplatz. Zudem will er natürlich in den Schweizer EM-Kader. Bis zu seiner Blessur zu Beginn dieser Saison zählte er unter Vladimir Petkovic zu den häufig eingesetzten Kräften. “Wenn ich bei der TSG gute Leistungen zeige, dann werde ich überall spielen, im Verein und bei der EM”, weiss der Flügelflitzer.

psc 6 Januar, 2020 14:58