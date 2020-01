Um drei Jahre: Hoffenheim verlängert mit Akpoguma

Alfred Schreuder kann auch in Zukunft auf die Dienste von Kevin Akpoguma zurückgreifen. Die TSG Hoffenheim bindet den Abwehrspieler langfristig an sich.

Kevin Akpoguma verlängert seinen ursprünglich bis 2021 ausgelegten Vertrag bei der TSG Hoffenheim vorzeitig bis 2024. “Akpo ist ein extrem zielstrebiger Spieler, der sich über unsere U23 und zwei Leihstationen zum verlässlichen Bundesliga-Profi entwickelt hat. Er ist ein starker Charakter, mit klarem Kopf und herausragender Mentalität”, erklärt Manager Alexander Rosen in einem offiziellen Statement die Vorzüge Akpogumas.

Der 24 Jahre alte Innenverteidiger freut sich auf die kommenden Jahre im Kraichgau: “Ich betone es immer wieder gern, dass ich in Hoffenheim das perfekte Umfeld für mich vorfinde und dementsprechend auch dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen bin.” In der laufenden Saison kommt Akpoguma auf zehn Spiele in der Bundesliga.

aoe 15 Januar, 2020 14:06