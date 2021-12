Zwei Topklubs umgarnen Ösi-Bundesliga-Profi Florian Grillitsch

Der österreichische Mittelfeldprofi Florian Grillitsch von Bundesligist TSG Hoffenheim ist im Ausland heiss umworben.

Wie “Sky” berichtet, blicken die AS Roma mit Starcoach José Mourinho und auch Tottenham mit Übungsleiter Antonio Conte auf den 29-jährigen Nationalspieler. Dieser hat sich in der aktuellen Spielzeit bei Hoffenheim sowohl im defensiven Mittelfeld wie auch in der Innenverteidigung beweisen können. Sein Vertrag läuft nur noch bis Saisonende. Im Anschluss könnte ein ablösefreier Wechsel zu einem Topklub erfolgen. Eine Vertragsverlängerung im Kraichgau scheint derzeit für Grillitsch eher die zweite Option zu sein.

psc 21 Dezember, 2021 10:45