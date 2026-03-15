HSV-Torwart Heuer Fernandes könnte automatisch verlängern

Die Zukunft von Daniel Heuer Fernandes beim Hamburger SV hängt teilweise von einer Vertragsklausel ab. Laut einem Bericht der «Bild» würde sich das aktuell bis zum Sommer laufende Arbeitspapier des Torhüters automatisch um ein weiteres Jahr verlängern, sofern der HSV nicht absteigt.

Parallel dazu laufen unabhängig von dieser Klausel bereits seit einiger Zeit Gespräche über die sportliche Zukunft des 33-Jährigen. Dabei kam es zuletzt zu einer kleinen Verzögerung, nachdem der Keeper die Zusammenarbeit mit seiner bisherigen Spieleragentur beendet hatte. Dieser Schritt führte dazu, dass Verhandlungen vorübergehend pausierten.

HSV-Sportdirektor Claus Costa äusserte sich dennoch optimistisch über einen möglichen Verbleib des Torhüters. In einem Interview beim «NDR» erklärte er, sein Gefühl sei, dass Fernandes dem Klub erhalten bleiben werde. Man befinde sich weiterhin im Austausch und wolle die Gespräche fortsetzen, sobald der Spieler mit einer neuen Agentur zusammenarbeitet.

Heuer Fernandes steht bereits seit sieben Jahren im Tor der Hamburger und gilt als eine wichtige Figur im Team. Unabhängig von der Vertragsklausel bleibt daher abzuwarten, ob sich beide Seiten zusätzlich auf eine langfristigere Lösung einigen.