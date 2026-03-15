SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Leistungsträger

HSV-Torwart Heuer Fernandes könnte automatisch verlängern

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 März, 2026 13:31
HSV-Torwart Heuer Fernandes könnte automatisch verlängern

Die Zukunft von Daniel Heuer Fernandes beim Hamburger SV hängt teilweise von einer Vertragsklausel ab. Laut einem Bericht der «Bild» würde sich das aktuell bis zum Sommer laufende Arbeitspapier des Torhüters automatisch um ein weiteres Jahr verlängern, sofern der HSV nicht absteigt.

Parallel dazu laufen unabhängig von dieser Klausel bereits seit einiger Zeit Gespräche über die sportliche Zukunft des 33-Jährigen. Dabei kam es zuletzt zu einer kleinen Verzögerung, nachdem der Keeper die Zusammenarbeit mit seiner bisherigen Spieleragentur beendet hatte. Dieser Schritt führte dazu, dass Verhandlungen vorübergehend pausierten.

HSV-Sportdirektor Claus Costa äusserte sich dennoch optimistisch über einen möglichen Verbleib des Torhüters. In einem Interview beim «NDR» erklärte er, sein Gefühl sei, dass Fernandes dem Klub erhalten bleiben werde. Man befinde sich weiterhin im Austausch und wolle die Gespräche fortsetzen, sobald der Spieler mit einer neuen Agentur zusammenarbeitet.

Heuer Fernandes steht bereits seit sieben Jahren im Tor der Hamburger und gilt als eine wichtige Figur im Team. Unabhängig von der Vertragsklausel bleibt daher abzuwarten, ob sich beide Seiten zusätzlich auf eine langfristigere Lösung einigen.

Mehr Dazu
HSV-Legionär

Miro Muheim über WM-Teilnahme: «Ein riesiger Traum»
Vom FC Basel

HSV legt auf dem Flügel nach: Otele vor Wechsel nach Hamburg
Zu René Weiler

Ex-YB- und FCSG-Profi Silvan Hefti wechselt in die MLS
Damion Downs

HSV gelingt Transfercoup mit einem WM-Kandidaten
Andere waren es

Davie Selke sieht Schuld an HSV-Abschied nicht bei sich
Mehr entdecken
Leistungsträger

HSV-Torwart Heuer Fernandes könnte automatisch verlängern

15.03.2026 - 13:31
Barcelona als Favorit

Luka Vušković träumt von einem Klub in Spanien

8.03.2026 - 19:25
Schweizer Legionäre

Luca Jaquez rettet in höchster Not, Fabian Rieder liefert Assist

7.03.2026 - 17:53
Starke Auftritte

HSV kann trotz horrender Kaufoption auf Verbleib von Fabio Vieira hoffen

4.03.2026 - 14:03
Schweizer Legionäre

Johan Manzambi fliegt mit glatt Rot, Miro Muheim gewinnt als Captain

7.02.2026 - 17:59
Max Eberl spricht

FC Bayern nimmt Stellung zu Gerüchten um HSV-Star Luka Vuskovic

7.02.2026 - 15:23
Leihe bis Saisonende

Der HSV bestätigt den Zuzug von FCB-Stürmer Philip Otele

2.02.2026 - 20:01
Otto Stange kehrt zurück

Der Hamburger SV vollzieht einen Spielertausch

2.02.2026 - 19:54
Vom FC Basel

HSV legt auf dem Flügel nach: Otele vor Wechsel nach Hamburg

1.02.2026 - 12:22
Nach erheblichem Fehlverhalten

Der HSV suspendiert seinen Stürmer Jean-Luc Dompé

29.01.2026 - 11:50