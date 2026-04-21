Miro Muheim kriegt nach Verletzung Horror-Diagnose – WM in Gefahr

Die Diagnose für den Schweizer Nationalspieler Miro Muheim nach dessen Verletzung beim Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen (1:3) liegt vor. Sie ist niederschmetternd.

Wie die Hamburger mitteilen, hat sich der 28-jährige Linksverteidiger eine Verletzung der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen. Ein MRT hat den entsprechenden Befund zutage gebracht. Die aktuelle Bundesligasaison ist für Muheim damit wohl gelaufen.

Auch eine Teilnahme an der WM im Sommer, für die Muheim im Kader gesetzt wäre, ist gefährdet. Syndesmoseverletzungen können sehr langwierig sein und viel Erholungszeit beanspruchen. Für Nati-Coach Murat Yakin und die Schweiz ist der drohende Ausfall ein Rückschlag. Muheim war auf der linken Seite in defensiver Hinsicht eine valable Alternative zu Ricardo Rodriguez.