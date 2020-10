Ilkay Gündogan spricht über Rückkehr in die Bundesliga

ManCity-Legionär Ilkay Gündogan kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga durchaus vorstellen.

In den sozialen Medien stand der deutsche Nationalspieler seinen Fans in einer Frage-Antwort-Runde zur Verfügung. Dabei wurde der 29-Jährige zu seinen Zukunftsplänen befragt. Hinsichtlich einer Rückkehr in die deutsche Heimat meinte Gündogan auf Twitter: “Es ist jetzt nicht zu 100% fest eingeplant, aber auch auf keinen Fall ausgeschlossen: Tolle Stadien, professionelle Umfelder und eben einfach meine Heimat!”

Vorderhand steht der Spielmacher bei Manchester City allerdings noch bis 2023 unter Vertrag.

Insbesondere auf seine Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft freut sich Gündogan stets, wie er ausführte: “Ich freue mich immer darauf, die Jungs bei der Nationalmanschaft wieder zu sehen und dort zu spielen. Es ist gerade eine schwierige Phase, aber noch haben wir genug Zeit bis Sommer 2021.”

psc 16 Oktober, 2020 12:08