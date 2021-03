In der Bundesliga sieht es im Meisterrennen weiter nach einem Zweikampf aus

Auch in diesen komplizierten Zeiten erfreut sich der Profifußball weiterhin einer großen Beliebtheit. Natürlich sind die Fans traurig, dass es weiterhin nicht möglich ist, die Spiele in den europäischen Profiligen auch in den Stadien zu verfolgen. Trotzdem ist es schön, dass der Ball in den Arenen weiterrollen kann und die Fußballfans viele Spiele zumindest im Fernsehen oder auch über Streaming-Plattformen verfolgen können. Weiterhin zu den beliebtesten Ligen auch außerhalb von Deutschland gehört die deutsche Bundesliga.

Denn neben der Premiere League und der spanischen La Liga findet die Bundesliga mit Sicherheit weltweit betrachtet besonders viel Beachtung. Das konnte man übrigens auch zuletzt wieder beobachten, als der Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund weltweit in zahlreichen Ländern live übertragen worden ist. An den Spieltagen ist bei den Fußballfans davon abgesehen aufgrund der Übertragungen regelmäßig für Spannung gesorgt. An den spielfreien Tagen sehnen sich dagegen viele Fußballbegeisterte durchaus nach etwas mehr Spannung und Nervenkitzel.

Bayern München verteidigt im Spiel gegen Borussia Dortmund die Tabellenführung

In der Bundesliga stand zuletzt ein absoluter Klassiker auf dem Programm. Schließlich haben sich die Bayern und der BVB in den letzten Jahren immer wieder auch im Kampf um die deutsche Meisterschaft bekriegt. In dieser Saison sieht es allerdings nicht danach aus, dass die Dortmunder bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitsprechen könnten. Dafür waren die Borussen in dieser Spielzeit einfach zu unbeständig und der Rückstand auf den Titelverteidiger Bayern München war bereits vor dem Spiel in München viel zu groß.

Trotzdem hat das Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund auch diesmal viele Fans nicht nur in Deutschland in seinen Bann gezogen. In einer Vielzahl von Ländern rund um den Globus wurde das Spitzenspiel des 24. Spieltages live übertragen. Die fußballbegeisterten Zuschauer bereuten das Einschalten sicher nicht, denn bei diesem Duell ging es richtig zur Sache.

Zunächst sah es in dieser Begegnung so aus, als könnte der BVB dem Rekordmeister auf dem Weg zur möglichen Titelverteidigung ein Bein stellen. Schließlich gingen die Dortmunder durch einen schnellen Doppelpack von Erling Haaland bereits nach nur neun Spielminuten mit 2:0 in Führung. Die Bayern brauchten danach aber nur einige Minuten, um sich von diesem frühen Schock zu erholen.

Dank zwei Treffern von Toptorjäger Robert Lewandowski konnte Bayern München doch noch mit einem 2:2-Unentschieden in die Halbzeitpause gehen. Im zweiten Durchgang setzte Bayern die Gäste aus dem Ruhrgebiet immer mehr unter Druck und konnte die Partie durch Treffer von Leon Goretzka und erneut Robert Lewandowski tatsächlich noch komplett drehen und mit 4:2 für sich entscheiden.

Bayern München holt sich durch den Sieg gegen den BVB die Tabellenführung zurück

RB Leipzig musste am vergangenen Wochenende vorlegen und setzte den Rekordmeister aus München mit einem glatten 3:0-Erfolg beim SC Freiburg mächtig unter Druck. Schließlich verdrängten die Roten Bullen durch diesen Sieg zumindest für einen Tag den amtierenden Meister vom ersten Tabellenplatz.

In den vorherigen Wochen hatte Bayern München gegen Arminia Bielefeld durch ein 3:3-Unentschieden und anschließend durch eine 1:2-Niederlage in Frankfurt wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegengelassen. Die Leipziger zeigten sich in dieser Phase sehr stabil und sind nach inzwischen schon sechs Siegen hintereinander in der Bundesliga für Bayern München der einzige verbliebene echte Konkurrent im Kampf um die Meisterschale. Nach dem Auswärtssieg beim SC Freiburg stand die Mannschaft von Julian Nagelsmann dann immerhin für eine Nacht an der Tabellenspitze.

Die Anhänger von RB Leipzig hofften danach natürlich auf etwas Schützenhilfe von Borussia Dortmund im angesprochenen Klassiker. Nach der zwischenzeitlichen Führung von Dortmund war man in Leipzig sicher auch schon euphorisch, aber wieder einmal konnte Bayern München einen Rückstand noch wettmachen und durch den unterm Strich verdienten 4:2-Heimsieg gegen Dortmund wieder auf den ersten Tabellenplatz klettern.

Anfang April kommt es zum Gipfeltreffen in der Bundesliga

Aktuell hat Tabellenführer Bayern München zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig. Der Tabellendritte VFL Wolfsburg hat dagegen schon zehn Punkte Rückstand auf die Bayern und wird aus diesem Grund wohl nicht mehr ins Meisterrennen eingreifen können. Der Tabellenvierte, Eintracht Frankfurt, hat sogar schon zwölf Punkte Rückstand und wird sich im weiteren Verlauf der Saison auf die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb konzentrieren. Trotzdem sieht es zurzeit wenigstens so aus, als ob sich die neutralen Fußballfans in den kommenden Wochen zumindest noch auf einen packenden Zweikampf um die begehrte Meisterschale freuen können.

Insgesamt stehen in der Saison 2020/2021 noch zehn Spieltage auf dem Programm. Damit haben sowohl RB Leipzig als auch Bayern München theoretisch noch die Chance, durch zehn Siege 30 weitere Punkte einzusammeln. Allerdings ist eher davon auszugehen, dass beide Titelaspiranten noch den einen oder anderen Punkt bis zum Saisonende liegenlassen werden.

Zumindest eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Titel könnte je nach Verlauf der kommenden Partien dann Anfang April fallen. Am Sonntag, den 3. April, kommt es nämlich in der Red Bull Arena zu einem direkten Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Bayern München. Sicher ist jetzt schon, dass beide Teams gerade bei diesem Duell alles in die Waagschale werfen werden, um sich durch einen Erfolg gegen den direkten Konkurrenten für den Schlussspurt in dieser Saison eine möglichst gute Ausgangsposition zu verschaffen.

Die neutralen Beobachter wünschen sich an dieser Stelle vielleicht eher, dass die Leipziger endlich einmal wieder die Überlegenheit der Bayern durchbrechen können. Schließlich gab es letztmals in der Saison 2011/2012 mit Borussia Dortmund einen anderen Deutschen Meister als Bayern München.

