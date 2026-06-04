Loïs Openda könnte nach missglücktem Juve-Abenteuer in die Bundesliga zurückkehren

Der belgische Stürmer Loïs Openda könnte nur ein Jahr nach seinem Wechsel von RB Leipzig zu Juventus in die Bundesliga zurückkehren.

Der 26-jährige Torjäger ist in Turin überhaupt nicht auf Touren gekommen. In 34 Partien für die Alte Dame erzielte er lediglich zwei Treffer. Wegen dieser schwachen Auftritte wurde Openda nun auch nicht in das belgische Aufgebot für die anstehende Weltmeisterschaft berufen.

Juve plant nicht mehr mit dem Angreifer und möchte diesen wieder loswerden. Die Turiner zahlten für seine Dienste mehr als 40 Mio. Euro. Nun könnte er mit Kaufoption oder sogar einer Kaufpflicht ausgeliehen werden.

Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio gibt es mit Eintracht Frankfurt unter anderem einen Interessenten aus der Bundesliga. Auch Nottingham Forest und Monaco werden als potenzielle Abnehmer genannt.