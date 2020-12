FCSG-Star Lukas Görtler: “Hätte das Zeug für die Bundesliga”

Lukas Görtler stiess im Sommer 2019 aus Utrecht zum FC St. Gallen und entwickelte sich da sofort zum Leader. Die Bundesliga bleibt für den früheren Bayern-Junior aber ein konkretes Ziel.

Dies verrät Görtler, der zuletzt von einer Corona-Erkrankung ausgebremst wurde, im Gespräch mit der “Sport Bild”. “In den letzten zwei Jahren habe ich einen brutalen Schritt in meiner Entwicklung gemacht. Ich hätte sicherlich das Zeug dazu, in der Bundesliga meine Spuren zu hinterlassen”, hält der Mittelfeldspieler fest. Gleichzeitig betont der 26-Jährige aber auch, dass er sich in St. Gallen sehr wohl fühlt: “Ich weiss, was ich hier in St. Gallen habe, und das würde ich ganz bestimmt nicht für das erstbeste Angebot hinter mir lassen.”

Erst einmal läuft der Vertrag Görtlers bei den Espen bis 2022. Aufgrund seiner konstant guten Leistungen dürften Angebote aber spätestens im kommenden Sommer nicht ausbleiben. Ob dann auch ein passendes dabei ist, bleibt abzuwarten.

psc 3 Dezember, 2020 16:38