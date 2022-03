Grosser Ausbruch: 19 Corona-Fälle bei Mainz 05

Bundesligist Mainz 05 kämpft vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund mit einem grossen Corona-Ausbruch.

Nicht weniger als 19 Personen (Spieler, Trainer & Staff) sind betroffen und mussten sich in Isolation begeben, teilt der Verein am Donnerstagabend mit. Alle Betroffenen sind vollständig immunisiert. Die negativ getesteten Spieler absolvieren am Donnerstag individuelles Training. Mainz 05 steht in engem Kontakt mit dem Mainzer Gesundheitsamt und der DFL hinsichtlich des weiteren Vorgehens. Am Sonntag steht das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund an.

— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) March 3, 2022

psc 3 März, 2022 19:12