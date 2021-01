Bundesliga-Torjäger Jean-Philippe Mateta wechselt auf die Insel

Mainz 05-Torjäger Jean-Philippe Mateta zieht es in die Premier League.

Der 23-jährige Franzose weilte bereits am Dienstagabend bei der 0:2-Niederlage gegen den VfL wolfsburg nicht mehr im Kader, da er sich Crystal Palace anschliessen wird. Mainz-Coach Bo Svensson bestätigte nach der Partie: “Es ist eine Überlegung von Vereinsseite, von meiner Seite, von Jean-Philippes Seite. Wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass es für alle Seiten die beste Lösung ist.” Mateta war mit zehn Saisontreffern in 17 Ligaspielen der erfolgreichste Torschütze der Mainzer in dieser Saison. Allerdings wollte er dem Verein im Abstiegskampf nicht mehr helfen und stattdessen sofort den nächsten Schritt in seiner Karriere tun.

Offenbar hat Mateta den Medizincheck bei Crystal Palace bereits durchlaufen. Er soll zunächst für eineinhalb Jahre ausgeliehen werden.

psc 20 Januar, 2021 09:47