Der Walliser Sportdirektor Martin Schmidt bleibt Mainz 05 längerfristig treu

Martin Schmidt verlängert seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag als Sportdirektor von Mainz 05.

Der 54-jährige Oberwalliser wurde im Dezember 2020 von Sportvorstand Christian Heidel nach Mainz geholt, wo er in der Vergangenheit auch schon als Trainer fungiert hat. In seiner Funktion als Sportdirektor ist Schmidt massgeblich an der Zusammenstellung der zurzeit sehr erfolgreichen Mannschaft beteiligt. Die Zusammenarbeit wird nun über diese Saison hinaus fortgesetzt, wie der Bundesligist mitteilt.

“Martin passt perfekt zu uns als Sportdirektor, da er über einen herausragenden Überblick über den Fußballmarkt verfügt und als ausgebildeter Fußballlehrer großes Fachwissen mitbringt. Er hat als langjähriger 05er unsere Vereinsphilosophie komplett verinnerlicht, ist ein Bindeglied zu den Trainern und zur Kabine und damit ein wichtiges Puzzleteil unserer positiven sportlichen Entwicklung seit Jahresbeginn”, sagt Heidel.

Schmidt freut sich auf die weiteren Herausforderungen: “Der aktuelle Erfolg von Mainz 05 ist auch ein Resultat von echtem, vertrauensvollem Teamwork. Ich bin hoch motiviert, freudig und dankbar, den gemeinsam mit Christian Heidel und Bo Svensson eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Mainz ist meine zweite Heimat geworden, ich freue mich auf die kommenden Jahre im Verein und der Stadt.”

Gute Nachrichten am Freitag: Martin Schmidt hat seinen Vertrag als Sportdirektor des 1. FSV Mainz 05 verlängert und bleibt dem Verein über das Saisonende hinaus erhalten. 🔴⚪

Alle Infos: https://t.co/MXJdQ8VLHe#Mainz05 pic.twitter.com/WgFetkXFNI — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 7, 2022

psc 7 Januar, 2022 13:49