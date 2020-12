Einigung da: Bo Svensson wird neuer Mainz-Trainer

Mainz 05 ist sich mit Bo Svensson über ein Engagement als Trainer einig. Auch bezüglich Ablöse scheinen die Formalitäten geklärt.

Übereinstimmenden Medienberichten wird der dänische Ex-Profi beim Tabellenvorletzten der Bundesliga anheuern. Zwischen 2007 und 2014 lief der 41-Jährige als Spieler bei Mainz 05 auf, nun kehrt er als Trainer zurück. Bo Svensson ist noch beim FC Liefering in Österreich angestellt, weshalb eine Ablöse notwendig wird. Diese soll 1,5 Mio. Euro betragen und in mehreren Raten überwiesen werden.

Der neue Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt kennt Svensson bestens, war dieser in der Saison 2014/15 doch zwischenzeitlich als Co-Trainer unter ihm angestellt.

Die Mainzer hatten sich in dieser Woche im Zuge der Umwälzung der sportlichen Führung auch von Trainer Jan-Moritz Lichte getrennt. Am Wochenende wird beim Gastspiel bei den Bayern noch Interimscoach Jan Siewert an der Seitenlinie stehen. Svensson wird voraussichtlich nächste Woche vorgestellt.

psc 31 Dezember, 2020 10:10