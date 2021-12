Erfolgswelle: Silvan Widmer trifft und assistiert für Mainz mit Köpfchen

Der Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer durchlebt bei Mainz 05 weiterhin eine sehr erfolgreiche Saison. Gegen Hertha BSC gelingen dem Rechtsverteidiger sogar ein Tor und ein Assist.

Der 28-Jährige kommt auch als Skorer immer besser in Fahrt: In der 19. Minute legt er per Kopf mustergültig für Lee Jae-Sung auf, der zur 1:0-Führung für das Heimteam trifft. Und kurz nach Wiederanpfiff erzielt Widmer sogar selbst ein Tor – wieder beweist er Köpfchen und nickt zum 3:0 ein. Die Form des Aargauers könnte derzeit nicht besser sein. Und mit seinem Club liegt er derzeit sogar auf Kurs für die Europacup-Qualifikation.

psc 14 Dezember, 2021 21:52