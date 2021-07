FC Genua hat ein Auge auf Fernandes

Die Hoffnung bei Mainz 05, dass Edimilson Fernandes die Europameisterschaft nutzt, um Werbung in eigener Sache zu betreiben, erfüllte sich nicht. Trotz allem soll es mit dem FC Genua einen Klub geben, der sich für die Dienste des Nati-Spielers interessiert.

Am historischen Einzug in das EM-Viertelfinal hatte Edimilson Fernandes keinen Anteil. In den Gruppenspielen berief ihn Vladimir Petkovic kein einziges Mal in den Kader, im Achtel- und dem Viertelfinal blieb Fernandes dann ohne Einsatz.

“Wir wollen den Kader ein Stück weit verkleinern”, kündigte Bo Svensson bereits an, dass bei Mainz 05 in diesem Sommer einige Veränderungen anstehen. An der sensationellen Mainzer Aufholjagd in der Rückrunde war Fernandes mit nur 126 Einsatzminuten so gut wie nicht beteiligt. Der 25-Jährige darf die Rheinhessen bei einem passenden Angebot verlassen.

Laut dem “Corriere dello Sport” beschäftigt sich der FC Genua mit einer Fernandes-Verpflichtung. Der Transfer zu den Rossoblu würde den Sittener immerhin in ein nicht gänzlich unbekanntes Terrain bringen. Fernandes überzeugte 2018/19 auf Leihbasis beim AC Florenz, was Mainz dazu veranlasste, stolze 7,5 Millionen Euro Ablöse zu zahlen.

Aus Mainzer Sicht wird es unmöglich, das Investierte wieder einzuholen. Die Coronakrise liess die Preise purzeln, hinzu kommt Fernandes’ durchwachsene Saison. Vertraglich ist er noch bis 2023 an die Nullfünfer gebunden.

