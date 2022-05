Fix: Jeremiah St. Juste wechselt von Mainz nach Portugal

Die Klubs bestätigen den Transfer am Mittwoch. St. Juste verabschiedet sich nach drei Jahren aus der Bundesliga und zieht nach Portugal weiter. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 9,5 Mio. Euro. Bei Sporting unterschreibt der Innenverteidiger für vier Jahre bis 2026.

“Jeremiah ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, zu Sporting zu wechseln, weil er den Schritt ins internationale Geschäft machen wollte. Dafür hatten wir Verständnis. Massgebend für uns war aber auch, dass wir mit Sporting eine Transfervereinbarung schließen konnten, die unseren wirtschaftlichen Vorstellungen entspricht. Für seine neue sportliche Aufgabe in Lissabon wünschen wir Jeremiah alles erdenklich Gute. Er hat hier drei Jahre lang eine wichtige Rolle gespielt, auch wenn er diese Saison verletzungsbedingt nur wenige Partien auf dem Platz stehen konnte”, sagt Mainz-Sportvorstand Christian Heidel zum Transfer.

You can call him 𝙅𝙀𝙍 🟢⚪

Bem-vindo, @JeremiahStJuste! ✍️ #EuSouSporting pic.twitter.com/bYk39HWbMK

— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 11, 2022